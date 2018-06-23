Скончался барабанщик и один из основателей группы Pantera Винни Пол

В США на
55-м году жизни скончался музыкант Винсент Пол Эбботт, известный как барабанщик и один из основателей хеви-метал группы Pantera Винни Пол, а также как создатель группы Hellyeah.
Сообщение о кончине музыканта появилось на странице группы Pantera в Facebook. В нем говорится, что причины смерти Винни Пола пока не называются, а семья музыканта просит не беспокоить родственников в этой ситуации.
Эбботт основал группу Pantera вместе с младшим братом в 1981 году. За всю карьеру группа выпустила девять студийных альбомов, продала более 40 миллионов копий пластинок и четыре раза номинировалась на премию «Грэмми».
В 2003 году Pantera распалась, и братья Эбботт создали новый коллектив под названием Damageplan. В 2006 году Винни Пол сформировал «супергруппу» Hellyeah, которая выпустила пять студийных альбомов.
Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul has passed away.Posted by Pantera on Friday, June 22, 2018
Paul is best known for his work as the drummer in the bands
Pantera…
Эбботт основал группу Pantera вместе с младшим братом в 1981 году. За всю карьеру группа выпустила девять студийных альбомов, продала более 40 миллионов копий пластинок и четыре раза номинировалась на премию «Грэмми».
В 2003 году Pantera распалась, и братья Эбботт создали новый коллектив под названием Damageplan. В 2006 году Винни Пол сформировал «супергруппу» Hellyeah, которая выпустила пять студийных альбомов.
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