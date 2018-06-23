Скончался барабанщик и один из основателей группы Pantera Винни Пол

Vincent Paul Abbott aka Vinnie Paul has passed away.

Paul is best known for his work as the drummer in the bands

Pantera… Posted by Pantera on Friday, June 22, 2018

Сообщение о кончине музыканта появилось на странице группы Pantera в Facebook. В нем говорится, что причины смерти Винни Пола пока не называются, а семья музыканта просит не беспокоить родственников в этой ситуации.Эбботт основал группу Pantera вместе с младшим братом в 1981 году. За всю карьеру группа выпустила девять студийных альбомов, продала более 40 миллионов копий пластинок и четыре раза номинировалась на премию «Грэмми».В 2003 году Pantera распалась, и братья Эбботт создали новый коллектив под названием Damageplan. В 2006 году Винни Пол сформировал «супергруппу» Hellyeah, которая выпустила пять студийных альбомов.