    Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и «КамАЗа» в Крыму

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    • Фото: 82.mchs.gov.ru
    Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и «КамАЗа» в Крыму

    Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и «КамАЗа» в Крыму

    Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и «КамАЗа» в Крыму
  • Фото: 82.mchs.gov.ru

    • Пять человек пострадали в результате ДТП на северо-востоке Крыма с участием микроавтобуса и грузовика «КамАЗ».

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах полуострова, сообщение о ДТП на 274-м километре трасы Джанкой — Керчь возле села Маковка Советского района с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и грузового автомобиля «КамАЗ» поступило в экстренные службы в 05:10.

    Сообщается, что в результате ДТП пострадали пять человек, состояние троих оценивается как средней степени тяжести, двое получили легкие травмы.

    В ликвидации последствий ДТП были задействованы 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека личного состава и одна единица техники.

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