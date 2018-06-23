Пять человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса и «КамАЗа» в Крыму

Пять человек пострадали в результате ДТП на
северо-востоке Крыма с участием микроавтобуса и грузовика «КамАЗ».
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах полуострова, сообщение о ДТП на 274-м километре трасы Джанкой — Керчь возле села Маковка Советского района с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и грузового автомобиля «КамАЗ» поступило в экстренные службы в 05:10.
Сообщается, что в результате ДТП пострадали пять человек, состояние троих оценивается как средней степени тяжести, двое получили легкие травмы.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека личного состава и одна единица техники.
Сообщается, что в результате ДТП пострадали пять человек, состояние троих оценивается как средней степени тяжести, двое получили легкие травмы.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС четыре человека личного состава и одна единица техники.
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