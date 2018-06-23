    Савченко: Киев «получит по зубам» за войну в Донбассе

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Савченко: Киев «получит по зубам» за войну в Донбассе

    Савченко: Киев «получит по зубам» за войну в Донбассе

    Савченко: Киев «получит по зубам» за войну в Донбассе
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Арестованная за подготовку терактов на Украине Надежда Савченко рассказала о последствиях войны в Донбассе.

    По словам депутата Верховной рады, если власти Украины не остановят войну в Донбассе и обнищание население, то «получат по зубам и с Запада, и с Востока». Савченко сделала такое заявление во время судебного заседания, на котором решался вопрос об изменении ей меры пресечения.

    Надежда Савченко: «Если они (власти — ред.) не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью».

    Как сообщает РИА Новости, Шевченковский суд Киева оставил Савченко под стражей.

    Напомним, в конце марта Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в подготовке терактов в Киеве. По версии обвинения, депутат планировала устроить атаки в здании парламента и правительственном квартале.

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