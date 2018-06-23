В Ленинградской области священник приютил при храме десятки экзотических животных

Прихожане храма святителя Спиридона Тримифунтского в Ломоносове с недавних пор все чаще приходят на службу целыми семьями. В соседнем помещении с церковью настоятель открыл мини-зоопарк с экзотическими животными, среди которых есть даже крокодилы. Он говорит, что все это не противоречит священному писанию.

В этом храме слова молебна время от времени дополняются трелями канареек и кваканьем австралийских лягушек. Десятки экзотических животных и насекомых, живущих при церкви, будь то аннамские палочники, бородатые агамы или даже нильские крокодилы, внимают доносящимся сюда проповедям. В помещениях бывших воинских казарм от домового храма до террариума — пару шагов.



Олег Емельяненко, священник, настоятель храма: «Мы когда читаем молитвы, птицы всегда поют, и ощущение, что это рай».



Экзотики в привычную церковную атмосферу привнес сам местный священник. Увлеченный биологией, большинство рептилий он купил на специализированных рынках и с рук. Получилась вполне библейская история — каждой твари почти по паре. К своеобразному Ноеву ковчегу, точнее сказать ковчегу отца Олега, постепенно потянулись и прихожане.



По словам священника, этот живой уголок при храме сделан в первую очередь для детей, которые благодаря такому общению стали чаще ходить в церковь.



Между тем священника раскритиковали зоозащитники, особенно удручающей им показалась стесненная жизнь двух крокодилов. Отец Олег теперь готовит переезд в большее помещение и спешит показать внушительную купель для нильских хищников.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.