    Визит принца Чарльза в Солсбери: посольство РФ призвало Лондон прекратить антироссийскую кампанию. Великобритания, монархи и августейшие особы, отравление, принц Чарльз, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВизит принца Чарльза в Солсбери: посольство РФ призвало Лондон прекратить антироссийскую кампанию

    Визит принца Чарльза в Солсбери: посольство РФ призвало Лондон прекратить антироссийскую кампанию

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    Визит принца Чарльза в Солсбери: посольство РФ призвало Лондон прекратить антироссийскую кампанию

    Визит принца Чарльза в Солсбери: посольство РФ призвало Лондон прекратить антироссийскую кампанию

    Визит принца Чарльза в Солсбери: посольство РФ призвало Лондон прекратить антироссийскую кампанию
    • Фото: Associated Press © 2018, Toby Melville

      • Посольство России в Лондоне призвало прекратить антироссийскую кампанию в связи с посещением Солсбери принцем Чарльзом. Накануне представители королевской семьи приехали в город, чтобы, как было заявлено, продемонстрировать поддержку жителям после отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В посольстве в очередной раз заявили, что Россия не имеет отношения к произошедшему и продолжает требовать доступ к расследованию.

      Принц Чарльз и Камила для британского сознания сыграли роль кошек, которых первыми запускают в дом после ремонта и которые распространяет вокруг себя положительную ауру и ощущение уюта. Как и кошкам, принцу Уэльскому и герцогине Корнуэльской ничего не надо было говорить — только быть на месте и улучшать фэншуй. Если бы в Солсбери приехала Тереза Мэй, ей бы поступили вопросы о результатах следствия, точнее, об отсутствии результатов. А Виндзоры царственно молчат и машут ручкой. Этому их учат с младшего школьного возраста. Они здесь, как и в целом британская монархия, способствуют только поднятию настроения и привлечению отшатнувшихся от Солсбери туристов.

      Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Члены королевской семьи Великобритании — люди, интересующиеся политикой. Но, по местным правилам, они находятся вдалеке от политики, и эти вещи, как правило, не комментируют».

      В прессе появились первые отклики на поездку Виндзоров в Солсбери. Слово «Россия» в статьях употребляется только относительно гражданства потерпевших. Общий тон: произошло ужасное отравление, но город восстанавливается. Спасибо английским докторам и английским полицейским. О причинах произошедшего или расследовании — ни слова.

      Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Я сегодня написал письмо принцу Чарльзу, где четко изложил российскую позицию о том, что у нас претензии к британскому правительству — мы до сих пор не имеем доступа ни к расследованию, ни к нашим людям».

      Визит Чарльза и Камилы противоречит объявлению о вводе войск в Солсбери для того, чтобы очистить город от следов неврно-паралитического вещества, якобы разнесенного Скрипалями по всему городу.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.

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