История «картонного» фаната: реальный мексиканец Хавьер приехал в Ростов-на-Дону

Мексиканский болельщик, картонное изображение которого возили по России друзья, не только стал
интернет-знаменитостью, но и все же смог попасть на чемпионат мира. Реальный Хавьер добрался до Ростова-на-Дону, где сборная Мексики сыграет с Южной Кореей.
Вначале была семейная драма. Жена мексиканского болельщика Хавьера пригрозила разводом, если муж поедет на чемпионат мира. Тот остался дома, а в Россию отправился его картонный двойник. Шутка друзей. На копии Хавьера майка с надписью: «Моя старуха меня не отпустила».
Даниэль Гарса: «Мы смогли взять только его картонное изображение и отсылаем ему фотографии возле памятных мест, как будто он с нами путешествует».
Судя по фото, которые мексиканцы размещают в Facebook, опасения супруги были не напрасны. На одной из них картонный благоверный с московскими красотками, по другой можно судить о количестве выпитого пива, а на третьей мексиканец и вовсе спит в одном из столичных баров с бутылкой в руке. Хавьер сначала злился на подначки товарищей, но затем увидел, что путешествие двойника стремительно набирает популярность в Интернете.
Даниэль Гарса: «Это удивительно. Он находит это забавным, потому что люди создают мемы про него, размещают в Интернете, и даже спонсоры поддерживают наше путешествие, Хавьер счастлив».
На разукрашенном автобусе друзья-болельщики Хавьера проехали всю Европу и половину России. К картонной копии товарища относятся уважительно, насколько это возможно в дальнем путешествии. Еще кадры фотоотчета: картонный Хавьер принимает душ, а вот укутанный одеялом готовится ко сну. Тронутая заботой друзей, строгая жена мексиканца теперь тоже каждый день наблюдает за путешествием двойника ее мужа.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Антропова.
Даниэль Гарса: «Мы смогли взять только его картонное изображение и отсылаем ему фотографии возле памятных мест, как будто он с нами путешествует».
Судя по фото, которые мексиканцы размещают в Facebook, опасения супруги были не напрасны. На одной из них картонный благоверный с московскими красотками, по другой можно судить о количестве выпитого пива, а на третьей мексиканец и вовсе спит в одном из столичных баров с бутылкой в руке. Хавьер сначала злился на подначки товарищей, но затем увидел, что путешествие двойника стремительно набирает популярность в Интернете.
Даниэль Гарса: «Это удивительно. Он находит это забавным, потому что люди создают мемы про него, размещают в Интернете, и даже спонсоры поддерживают наше путешествие, Хавьер счастлив».
На разукрашенном автобусе друзья-болельщики Хавьера проехали всю Европу и половину России. К картонной копии товарища относятся уважительно, насколько это возможно в дальнем путешествии. Еще кадры фотоотчета: картонный Хавьер принимает душ, а вот укутанный одеялом готовится ко сну. Тронутая заботой друзей, строгая жена мексиканца теперь тоже каждый день наблюдает за путешествием двойника ее мужа.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Антропова.
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