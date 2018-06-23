Москвичам пообещали 32-градусную жару с грозой

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и до
32-градусная жара.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, днем в столице будет от 30 до 32 градусов тепла. Ночью температура опустится до 18–20 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 12–17 м/с.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В Подмосковье воздух прогреется 27–32 градуса, ночью будет от 15 до 20 градусов тепла.
Из-за грозы в регионе объявлен желтый уровень опасности.
Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В Подмосковье воздух прогреется 27–32 градуса, ночью будет от 15 до 20 градусов тепла.
Из-за грозы в регионе объявлен желтый уровень опасности.
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