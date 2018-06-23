Военный самолет США разбился во время учебного полета

В американском штате
Нью-Мексико потерпел крушение турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano.
Авиакатастрофа произошла неподалеку от авиабазы Холломан. Самолет совершал учебный полет и рухнул рядом с полигоном.
На борту находились двое военных. Один из них пострадал и был доставлен в госпиталь. судьба второго военнослужащего не известна. Представители авиабазы обещают предоставить «больше информации о нем, когда она будет доступна».
Причина инцидента также неизвестна, ведется расследование, передает ТАСС.
A-29 Super Tucano используется в США с 2011 года в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск. Также эти самолеты участвовали в боевых действиях в Афганистане.
На борту находились двое военных. Один из них пострадал и был доставлен в госпиталь. судьба второго военнослужащего не известна. Представители авиабазы обещают предоставить «больше информации о нем, когда она будет доступна».
Причина инцидента также неизвестна, ведется расследование, передает ТАСС.
A-29 Super Tucano используется в США с 2011 года в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск. Также эти самолеты участвовали в боевых действиях в Афганистане.
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