    Военный самолет США разбился во время учебного полета

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    Военный самолет США разбился во время учебного полета

    Военный самолет США разбился во время учебного полета

    В американском штате Нью-Мексико потерпел крушение турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano.

    Авиакатастрофа произошла неподалеку от авиабазы Холломан. Самолет совершал учебный полет и рухнул рядом с полигоном.

    На борту находились двое военных. Один из них пострадал и был доставлен в госпиталь. судьба второго военнослужащего не известна. Представители авиабазы обещают предоставить «больше информации о нем, когда она будет доступна».

    Причина инцидента также неизвестна, ведется расследование, передает ТАСС.

    A-29 Super Tucano используется в США с 2011 года в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск. Также эти самолеты участвовали в боевых действиях в Афганистане.

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