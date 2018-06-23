    Netflix уволил топ-менеджера за оскорбление темнокожих

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    Netflix уволил топ-менеджера за оскорбление темнокожих

    Netflix уволил <nobr>топ-менеджера</nobr> за оскорбление темнокожих

    Исполнительного директора по коммуникациям американской компании потокового видео Netflix Джонатан Фридланд уволили после того, как он в оскорбительной манере высказался о темнокожих.

    Как пишет издание Hollywood Reporter, Фридланд несколько раз некорректно выразился в адрес темнокожих в присутствии других сотрудников. В разговоре с ними он употребил слова, считающиеся в США неполиткорректными.

    Руководство Netflix сочло, что поведение топ-менеджера демонстрирует «его низкую осведомленность и невнимательное отношение к проблемам расовых взаимоотношений, что не соответствует ценностям компании» и решило его уволить.

    Сам Фридланд признал, что допустил некорректные высказывания и выразил сожаление по поводу случившегося.

    Фридланд работал в компании Netflix около семи лет. Он занимал должность старшего вице-президента по коммуникациям в компании The Walt Disney Co, а также работал в качестве корреспондента и редактора в изданиях The Wall Street Journal и Far Eastern Economic Review.

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