Netflix уволил топ-менеджера за оскорбление темнокожих

Как пишет издание Hollywood Reporter , Фридланд несколько раз некорректно выразился в адрес темнокожих в присутствии других сотрудников. В разговоре с ними он употребил слова, считающиеся в США неполиткорректными.Руководство Netflix сочло, что поведение топ-менеджера демонстрирует «его низкую осведомленность и невнимательное отношение к проблемам расовых взаимоотношений, что не соответствует ценностям компании» и решило его уволить.Сам Фридланд признал, что допустил некорректные высказывания и выразил сожаление по поводу случившегося.Фридланд работал в компании Netflix около семи лет. Он занимал должность старшего вице-президента по коммуникациям в компании The Walt Disney Co, а также работал в качестве корреспондента и редактора в изданиях The Wall Street Journal и Far Eastern Economic Review.