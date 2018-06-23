    В Томске два человека выбросились из горящей многоэтажки, один выжил. Томск, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Томске два человека выбросились из горящей многоэтажки, один выжил

    В Томске два человека выбросились из горящей многоэтажки, один выжил

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    • Фото: Регион-70 | Томск / vk.com
    В Томске два человека выбросились из горящей многоэтажки, один выжил

    В Томске два человека выбросились из горящей многоэтажки, один выжил

    В Томске два человека выбросились из горящей многоэтажки, один выжил
    • Фото: Регион-70 | Томск / vk.com

      • В ночь на субботу в одной из девятиэтажек Томска произошел пожар. Из горящей квартиры на девятом этаже выбросились два человека. Один из них погиб, второго увезли в больницу.

      По данным ГУ МЧС по региону, огонь охватил три квартиры на девятом этаже. Пожарные вывели из задымленных квартир восемь человек, еще шестерых спасли по автолестнице, 21 человек спустились по лестничным маршам.

      Между тем источник агентства «Интерфакс» сообщает, что до прибытия пожарных из окна одной из квартир выпрыгнули мужчина и женщина. Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчину увезли медики. После в одной из сгоревших квартир нашли тело еще одного мужчины.

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