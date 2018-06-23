Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает себя и президента России Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной ассамблее ООН.
Такое мнение Эрдоган высказал в интервью телерадиокомпании TRT в преддверии президентских и парламентских выборов в Турции.
Реджеп Эрдоган: «В Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика — других не припомню — один я, а другой — Путин. По срока президентства и нахождения на посту премьер-министра у нас получается общий процесс в 15–16 лет. В результате этого процесса есть результаты, есть и то, что предстоит сделать».
Эрдоган также добавил, что у него с российским президентом и у Анкары с Москвой хорошие отношения. Особенно проявилось это при проведении Турцией операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, а также в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.
Реджеп Эрдоган: «В Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика — других не припомню — один я, а другой — Путин. По срока президентства и нахождения на посту премьер-министра у нас получается общий процесс в 15–16 лет. В результате этого процесса есть результаты, есть и то, что предстоит сделать».
Эрдоган также добавил, что у него с российским президентом и у Анкары с Москвой хорошие отношения. Особенно проявилось это при проведении Турцией операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, а также в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи.
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