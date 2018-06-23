В Москве госпитализирована актриса Анна Ардова

Актриса Театра имени Маяковского Анна Ардова попала в больницу под закрытие театрального сезона.
Об этом сообщили в пресс-службе театра. Там рассказали, что Ардова госпитализирована для планового лечения, участвовать в спектаклях на этой неделе она не будет, передает РИА Новости.
Олеся Вартанова, пресс-аташеТеатра имени Маяковского: «Несмотря на то что юбилейный сезон театра закрывается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет».
Анна Ардова широко известна по роли в ситкоме «Одна за всех». Также в 2013 году она была ведущей телешоу «Форт Боярд». В 2018 году получила звание заслуженной артистки России.
Олеся Вартанова, пресс-аташеТеатра имени Маяковского: «Несмотря на то что юбилейный сезон театра закрывается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет».
Анна Ардова широко известна по роли в ситкоме «Одна за всех». Также в 2013 году она была ведущей телешоу «Форт Боярд». В 2018 году получила звание заслуженной артистки России.
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