Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в новой тюрьме

Дипломаты из Генконсульства РФ в
Нью-Йорке посетили осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко в тюрьме «Данбери» в Коннектикуте.
Об этом сообщается на странице Генконсульства в Facebook. Отмечается, что Ярошенко перевели в «Данбери» из тюрьмы «Форт-Дикс» в Нью-Джерси.
Из сообщения Генконсульства РФ: «Со слов К. Ярошенко, 12 июня ему сообщили о переводе в тюрьму „Данбери“, штат Коннектикут. Как сообщил летчик, тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме „Форт Дикс“: камера на 120 человек, двухъярусные железные кровати, жесткие матрасы, подушек нет».
В диппредставительстве подчеркнули, что совместно с посольством РФ в Вашингтоне держат ситуацию на контроле и будут продолжать оказывать Ярошенко необходимую консульскую помощь.
Летчик Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года на территории Либерии, откуда его экстрадировали в США. Ярошенко обвинили в том, что он якобы планировал перевезти крупную партию кокаина. На основании показаний спецагентов США россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.
Запрос Москвы о передаче летчика на родину был отклонен, но российские власти продолжают предпринимать попытки добиться его перевода в Россию.
Из сообщения Генконсульства РФ: «Со слов К. Ярошенко, 12 июня ему сообщили о переводе в тюрьму „Данбери“, штат Коннектикут. Как сообщил летчик, тюремный персонал встретил его приветливо, хотя условия содержания оказались несколько хуже, чем в тюрьме „Форт Дикс“: камера на 120 человек, двухъярусные железные кровати, жесткие матрасы, подушек нет».
В диппредставительстве подчеркнули, что совместно с посольством РФ в Вашингтоне держат ситуацию на контроле и будут продолжать оказывать Ярошенко необходимую консульскую помощь.
Летчик Константин Ярошенко был арестован в мае 2010 года на территории Либерии, откуда его экстрадировали в США. Ярошенко обвинили в том, что он якобы планировал перевезти крупную партию кокаина. На основании показаний спецагентов США россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы.
Запрос Москвы о передаче летчика на родину был отклонен, но российские власти продолжают предпринимать попытки добиться его перевода в Россию.
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