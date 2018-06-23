    Салах стал почетным гражданином Чечни

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    • Фото: Сорокин Донат / ТАСС
    Салах стал почетным гражданином Чечни

    Салах стал почетным гражданином Чечни

    Салах стал почетным гражданином Чечни
  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС

    • Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил форварду сборной Египта по футболу Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина республики.

    Об этом Кадыров сообщил на своем Telegram-канале.

    Рамзан Кадыров: «Мохаммад Салах — Почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и „Ливерпуля“ высокого звания».

    Глава Чечни также выразил надежду, что в будущем футбольный клуб республики «Ахмат» и сборная Египта проведут товарищеский матч в Грозном. Он добавил, что уже вручил Салаху копию Указа о присвоении звания почетного гражданина и нагрудный значок.

    Ранее чеченские болельщики поздравили лидера сборной Египта с прошедшим днем рождения и вручили ему 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.

    На ЧМ-18 египтяне выступает в одной группе с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем. Российская команда разгромила египетскую сборную со счетом 3:1.

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