Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил форварду сборной Египта по футболу Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина республики.
Об этом Кадыров сообщил на своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров: «Мохаммад Салах — Почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и „Ливерпуля“ высокого звания».
Глава Чечни также выразил надежду, что в будущем футбольный клуб республики «Ахмат» и сборная Египта проведут товарищеский матч в Грозном. Он добавил, что уже вручил Салаху копию Указа о присвоении звания почетного гражданина и нагрудный значок.
Ранее чеченские болельщики поздравили лидера сборной Египта с прошедшим днем рождения и вручили ему 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.
На ЧМ-18 египтяне выступает в одной группе с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем. Российская команда разгромила египетскую сборную со счетом 3:1.
Рамзан Кадыров: «Мохаммад Салах — Почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и „Ливерпуля“ высокого звания».
Глава Чечни также выразил надежду, что в будущем футбольный клуб республики «Ахмат» и сборная Египта проведут товарищеский матч в Грозном. Он добавил, что уже вручил Салаху копию Указа о присвоении звания почетного гражданина и нагрудный значок.
Ранее чеченские болельщики поздравили лидера сборной Египта с прошедшим днем рождения и вручили ему 100-килограммовый торт, увенчанный золотой бутсой.
На ЧМ-18 египтяне выступает в одной группе с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем. Российская команда разгромила египетскую сборную со счетом 3:1.
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