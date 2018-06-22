«Лишь бы не было войны»: на набережной Фонтанки вспомнили жертв Второй мировой

В День памяти и скорби в центре Петербурга прошла традиционная акция памяти.

В день начала Великой Отечественной войны на набережной Фонтанки зажгли свечи. Именно здесь, у дома 21, где теперь на спуске к реке стоит памятный знак, была одна из спасительных блокадных прорубей.



Традиционно в памятные военные даты здесь собираются ветераны, участники войны, блокадники. Все они помнят, как изможденные голодом и холодом ленинградцы приходили сюда за водой.



Татьяна Данилова, житель блокадного Ленинграда: «Отец был на фронте, иногда присылал нам паек. Еда была самым главным. Нужно было наполнить желудок чуть-чуть. Голод очень хорошо помню».



Этим вечером на набережную пришли и те, кто дошел до Берлина, и те, кто всю войну провел в Ленинграде, и те, кто успел эвакуироваться, но знает о том страшном времени по рассказам близких. И сегодня, делясь воспоминаниями, все они повторяли одно: «Лишь бы не было войны».