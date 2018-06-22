    «Лишь бы не было войны»: на набережной Фонтанки вспомнили жертв Второй мировой. Великая Отечественная война, Санкт-Петербург, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Лишь бы не было войны»: на набережной Фонтанки вспомнили жертв Второй мировой

    «Лишь бы не было войны»: на набережной Фонтанки вспомнили жертв Второй мировой

    комментировать
    «Лишь бы не было войны»: на набережной Фонтанки вспомнили жертв Второй мировой

    «Лишь бы не было войны»: на набережной Фонтанки вспомнили жертв Второй мировой

    «Лишь бы не было войны»: на набережной Фонтанки вспомнили жертв Второй мировой

      В День памяти и скорби в центре Петербурга прошла традиционная акция памяти.

      В день начала Великой Отечественной войны на набережной Фонтанки зажгли свечи. Именно здесь, у дома 21, где теперь на спуске к реке стоит памятный знак, была одна из спасительных блокадных прорубей.

      Традиционно в памятные военные даты здесь собираются ветераны, участники войны, блокадники. Все они помнят, как изможденные голодом и холодом ленинградцы приходили сюда за водой.

      Татьяна Данилова, житель блокадного Ленинграда: «Отец был на фронте, иногда присылал нам паек. Еда была самым главным. Нужно было наполнить желудок чуть-чуть. Голод очень хорошо помню».

      Этим вечером на набережную пришли и те, кто дошел до Берлина, и те, кто всю войну провел в Ленинграде, и те, кто успел эвакуироваться, но знает о том страшном времени по рассказам близких. И сегодня, делясь воспоминаниями, все они повторяли одно: «Лишь бы не было войны».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru