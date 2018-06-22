Опрос: 60% молодых россиян не смогли назвать дату начала Великой Отечественной

Социологи выяснили, что почти треть россиян не знают, когда началась Великая Отечественная война.
Дату 22 июня 1941 года назвали 69% взрослых россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 25% респондентов назвали другую дату, а 3% честно признались, что не помнят, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. Еще 3% опрошенных затруднились дать какой-то ответ.
При этом выяснилось, что лучше всего знают историю россияне в возрасте 45–59 лет — точную дату назвали 83%. А вот у молодежи (18–24 года) с ответом на вопрос возникли проблемы. Только 40% молодых россиян заявили, что Великая Отечественная началась 22 июня 1941 года.
При этом социологи выяснили, что в День памяти и скорби около половины россиян так или иначе вспоминают о подвиге. Чаще всего жители России поминают воевавших близких и посещают кладбища (18%) или возлагают цветы к Вечному огню или мемориалу (16%).
При этом выяснилось, что лучше всего знают историю россияне в возрасте 45–59 лет — точную дату назвали 83%. А вот у молодежи (18–24 года) с ответом на вопрос возникли проблемы. Только 40% молодых россиян заявили, что Великая Отечественная началась 22 июня 1941 года.
При этом социологи выяснили, что в День памяти и скорби около половины россиян так или иначе вспоминают о подвиге. Чаще всего жители России поминают воевавших близких и посещают кладбища (18%) или возлагают цветы к Вечному огню или мемориалу (16%).
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