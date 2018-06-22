Генассамблея ООН призвала Россию вывести миротворцев из Приднестровья

Генассамблея ООН приняла предложенную Молдавией резолюцию о выводе военных из Приднестровья.
Документ, который Молдавия подготовила вместе с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией, поддержали 64 страны. Против высказались 15. Еще 83 при голосовании воздержались.
В проекте резолюции говорится о необходимости «настоятельно призвать Россию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений» из Приднестровья.
Кроме того, предлагается включить в предварительную повестку 73-й сессии Генассамблеи ООН вопрос о полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии.
Документ прокомментировал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что в России сожалеют в связи с итогами голосования, и подчеркнул, что «излишняя политизация проблемы произошла именно в тот момент, когда наметился прогресс в переговорах между Кишиневом и Тирасполем», передает ТАСС.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в июле 1992 года в рамках соглашения об урегулировании конфликта в Приднестровье. Основные задачи оперативной группы российских войск — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
В проекте резолюции говорится о необходимости «настоятельно призвать Россию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений» из Приднестровья.
Кроме того, предлагается включить в предварительную повестку 73-й сессии Генассамблеи ООН вопрос о полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии.
Документ прокомментировал заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что в России сожалеют в связи с итогами голосования, и подчеркнул, что «излишняя политизация проблемы произошла именно в тот момент, когда наметился прогресс в переговорах между Кишиневом и Тирасполем», передает ТАСС.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в июле 1992 года в рамках соглашения об урегулировании конфликта в Приднестровье. Основные задачи оперативной группы российских войск — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
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