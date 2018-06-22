«Это не маневры»: художник и ветеран поделился воспоминаниями о первом дне Великой Отечественной

В июне 1941 года жителю Белоруссии Василию Гордиенко было всего 17 лет. Сначала он ушел в партизаны, а потом на фронт. Начало войны он помнит, будто все было вчера. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, в этом году 9 мая он приезжал в Москву.

Василий Гордиенко гордится, что всю войну прошел обычным рядовым. В его однокомнатной квартире отчаянно простой быт, но Василия Семёновича это не смущает. Сейчас, говорит Гордиенко, он воюет с таблетками: нужны силы, чтобы рисовать, это его увлечение с детства. Даже на войне он писал, правда, по заказу.



День, когда пришла война, Гордиенко запомнил в деталях. Они с отцом валили лес и вдруг увидели в небе десятки наших бомбардировщиков с военного аэродрома.



Василий Гордиенко: «Он говорит: это они какие то маневры делают. Я говорю: это не маневры, это война началась».



Затем была жизнь на оккупированной територии. Немцы заставляли рыть окопы и траншеи — местные всячески увиливали. Гордиенко признается, что его отец не любил большевиков и советскую власть, поэтому немцев встретил почти благодушно. Но быстро передумал.



Василий Гордиенко: «А потом его загнали — хотели запалить дом. Власовец говорит: уходите, а я пойду в партизаны. А вы уходите, а то утром вас и спалят: и дом, и всех. Отец вылез живой, не спалили. И уже стал ненавидеть немцев».



В партизаны Гордиенко ушел в 1943 году, когда в соседнем лесу появился отряд. С ним было четверо друзей. Все они сразу попали в разведку. Главное, вспоминает Василий Семенович, — быстро бегать: чуть что — в кусты, чтобы не поймали.



Через полгода Гордиенко попал в армию: пехота и кавалерия — сначала быстро скачешь на лошади к передовой, затем животину в лес , а сам на своих двоих в бой. Потом пересели на танки.



Гордиенко был ранен. Ветеран говорит: война — это грязь, страх и боль. И чудовищные ошибки. Во время наступления в 1944 году они из-за ошибки командиров накрыли огнем своих.



Самая дорогая для Гордиенко медаль — «За отвагу», потому что он не верил, что в том бою в Польше выживет. День Победы Василий Семёнович встретил на Эльбе , но на гауптвахте.



Василий Гордиенко: «Спали на конях. Шесть дней шли без отдыха, чтобы американцы раньше не пришли».



Замполитрук находчивость не оценил и наказал солдат. 9 мая, когда раздались выстрелы, они стали ломать дверь.



Василий Гордиенко: «Ну так мы думали, это немцы, встали да на часового — выпускай! Давай нам автоматы, будем воевать с немцами! А это уже салют был…. День Победы…. Зенитки, из автоматов стреляли».



Ближайшие планы Василия Семёновича связаны с искусством: надо закончить картины в дар местному музею.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.