Экс-нападающий ЦСКА принес Нигерии победу над Исландией

Сборная Нигерии переиграла команду Исландии благодаря дублю Ахмеда Мусы.
Встреча, которая проходила в Волгограде, закончилась со счетом 2:0 в пользу африканцев.
Настоящим героем встречи стал Ахмед Муса, который завершил минувший сезон в московском ЦСКА. На 49-й минуте нигерийский нападающий отправил первый мяч в ворота исландцев, а на 75-й — оформил дубль.
Сократить отставание в счете исландцы могли на 83-й минуте. Арбитр назначил пенальти, однако Гилфи Тор Сигурдссон отправил мяч над перекладиной.
Отметим, что первую путевку в плей-офф из группы D уже завоевали хорваты, которые накануне неожиданно разгромили аргентинцев. В заключительном туре сборная Исландии встретится с Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону), а команда Аргентины попытается реабилитироваться и победить Нигерию (26 июня, Петербург).
Настоящим героем встречи стал Ахмед Муса, который завершил минувший сезон в московском ЦСКА. На 49-й минуте нигерийский нападающий отправил первый мяч в ворота исландцев, а на 75-й — оформил дубль.
Сократить отставание в счете исландцы могли на 83-й минуте. Арбитр назначил пенальти, однако Гилфи Тор Сигурдссон отправил мяч над перекладиной.
Отметим, что первую путевку в плей-офф из группы D уже завоевали хорваты, которые накануне неожиданно разгромили аргентинцев. В заключительном туре сборная Исландии встретится с Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону), а команда Аргентины попытается реабилитироваться и победить Нигерию (26 июня, Петербург).
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