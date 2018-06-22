    Экс-нападающий ЦСКА принес Нигерии победу над Исландией

    2 комментария
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    <nobr>Экс-нападающий</nobr> ЦСКА принес Нигерии победу над Исландией

    Экс-нападающий ЦСКА принес Нигерии победу над Исландией

    <nobr>Экс-нападающий</nobr> ЦСКА принес Нигерии победу над Исландией
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Сборная Нигерии переиграла команду Исландии благодаря дублю Ахмеда Мусы.

    Встреча, которая проходила в Волгограде, закончилась со счетом 2:0 в пользу африканцев.

    Настоящим героем встречи стал Ахмед Муса, который завершил минувший сезон в московском ЦСКА. На 49-й минуте нигерийский нападающий отправил первый мяч в ворота исландцев, а на 75-й — оформил дубль.

    Сократить отставание в счете исландцы могли на 83-й минуте. Арбитр назначил пенальти, однако Гилфи Тор Сигурдссон отправил мяч над перекладиной.

    Отметим, что первую путевку в плей-офф из группы D уже завоевали хорваты, которые накануне неожиданно разгромили аргентинцев. В заключительном туре сборная Исландии встретится с Хорватией (26 июня, Ростов-на-Дону), а команда Аргентины попытается реабилитироваться и победить Нигерию (26 июня, Петербург).

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru