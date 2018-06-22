В США умер русский поэт Наум Коржавин

Поэт и переводчик Наум Коржавин скончался на
93-м году жизни в США.
О смерти поэта Коржавина сообщила на своей странице в Facebook поэт и музыкант Вероника Долина.
Наум Коржавин (настоящее имя — Наум Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве в еврейской семье. В 47-м стал жертвой сталинской кампании по «борьбе с космополитизмом», был арестован, выслан как «социально опасный элемент» в Сибирь, несколько лет прожил в ссылке в Караганде. В 54-м был реабилитирован, вернулся в Москву, закончил литературный институт. В период «оттепели» публиковался в поэтическом сборнике «Тарусские страницы», стихи Коржавина распространялись с помощью самиздата. В 73-м уехал в США.
После перестройки не раз приезжал в Россию, устраивал поэтические вечера. В 2016 году он стал лауреатом премии «Поэт», присуждаемой за наивысшие достижения в русской лирике.
Наум Коржавин (настоящее имя — Наум Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве в еврейской семье. В 47-м стал жертвой сталинской кампании по «борьбе с космополитизмом», был арестован, выслан как «социально опасный элемент» в Сибирь, несколько лет прожил в ссылке в Караганде. В 54-м был реабилитирован, вернулся в Москву, закончил литературный институт. В период «оттепели» публиковался в поэтическом сборнике «Тарусские страницы», стихи Коржавина распространялись с помощью самиздата. В 73-м уехал в США.
После перестройки не раз приезжал в Россию, устраивал поэтические вечера. В 2016 году он стал лауреатом премии «Поэт», присуждаемой за наивысшие достижения в русской лирике.
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