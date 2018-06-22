Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все автомобили

Дональд Трамп заявил, что США могут ввести ввозные пошлины в 20% на все автомобили из стран Евросоюза.
По словам американского президента, пошлины будут введены в том случае, если европейцы не откажутся от своих торговых барьеров.
При этом Трамп подчеркнул, что ЕС слишком долго применял пошлины против «США и их великолепных компаний и рабочих».
Дональд Трамп, президент США: «Если тарифы и барьеры не будут в скором времени отменены, мы введем пошлины в 20% на все их автомобили, которые ввозятся в США. Производите их (автомобили) тут!»
Напомним, ранее американские власти ввели ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эта мера вызвала возмущение и недовольство в Евросоюзе. А Дональда Трампа обвинили в ведении торговой войны.
Кроме того, в ЕС решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров. При этом в Брюсселе заявили, что готовы отказаться от ограничений, если Вашингтон отменит свои.
При этом Трамп подчеркнул, что ЕС слишком долго применял пошлины против «США и их великолепных компаний и рабочих».
Дональд Трамп, президент США: «Если тарифы и барьеры не будут в скором времени отменены, мы введем пошлины в 20% на все их автомобили, которые ввозятся в США. Производите их (автомобили) тут!»
Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U. S. Build them here!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2018 г.
Напомним, ранее американские власти ввели ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эта мера вызвала возмущение и недовольство в Евросоюзе. А Дональда Трампа обвинили в ведении торговой войны.
Кроме того, в ЕС решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров. При этом в Брюсселе заявили, что готовы отказаться от ограничений, если Вашингтон отменит свои.
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