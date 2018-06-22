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    Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все автомобили

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    • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst
    Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все автомобили

    Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все автомобили

    Трамп пригрозил ЕС пошлинами на все автомобили
  • Фото: Reuters © 2018, Jonathan Ernst

    • Дональд Трамп заявил, что США могут ввести ввозные пошлины в 20% на все автомобили из стран Евросоюза.

    По словам американского президента, пошлины будут введены в том случае, если европейцы не откажутся от своих торговых барьеров.

    При этом Трамп подчеркнул, что ЕС слишком долго применял пошлины против «США и их великолепных компаний и рабочих».

    Дональд Трамп, президент США: «Если тарифы и барьеры не будут в скором времени отменены, мы введем пошлины в 20% на все их автомобили, которые ввозятся в США. Производите их (автомобили) тут!»




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    Напомним, ранее американские власти ввели ввозные пошлины в размере 25% для стали и 10% для алюминия для стран Евросоюза, а также Канады и Мексики. Эта мера вызвала возмущение и недовольство в Евросоюзе. А Дональда Трампа обвинили в ведении торговой войны.

    Кроме того, в ЕС решили ввести ответные пошлины на десятки американских товаров. При этом в Брюсселе заявили, что готовы отказаться от ограничений, если Вашингтон отменит свои.

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