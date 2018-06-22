Автомобиль сгорел в Ставрополе после предполагаемого взрыва: есть погибший

Полиция выясняет обстоятельства гибели человека в сгоревшем BMW в Ставрополе.
Правоохранители в Ставрополе выясняют обстоятельства гибели мужчины в сгоревшем автомобиле. Инцидент произошел накануне на Старомарьевском шоссе, сообщил «Интерфаксу» в пятницу информированный источник.
Источник: «В четверг в Ставрополе на Старомарьевском шоссе сгорел автомобиль BMW X6. Водитель-мужчина, который находился в иномарке, погиб. Пассажиры успели выйти и не пострадали».
По словам собеседника агентства, правоохранители рассматривают разные версии произошедшего и не исключают, что водитель BMW был убит, так как очевидцы происшествия сообщали, что перед возгоранием слышали хлопок. Официального подтверждения этой информации пока нет. Тем не менее, сообщается о двоих подозреваемых, их разыскивают.
Источник: «В настоящее время рассматривается версия заказного убийства владельца автомобиля, которое могло быть совершено при помощи самодельного взрывного устройства. Подозреваемыми проходят два человека».
Источник: «В четверг в Ставрополе на Старомарьевском шоссе сгорел автомобиль BMW X6. Водитель-мужчина, который находился в иномарке, погиб. Пассажиры успели выйти и не пострадали».
По словам собеседника агентства, правоохранители рассматривают разные версии произошедшего и не исключают, что водитель BMW был убит, так как очевидцы происшествия сообщали, что перед возгоранием слышали хлопок. Официального подтверждения этой информации пока нет. Тем не менее, сообщается о двоих подозреваемых, их разыскивают.
Источник: «В настоящее время рассматривается версия заказного убийства владельца автомобиля, которое могло быть совершено при помощи самодельного взрывного устройства. Подозреваемыми проходят два человека».
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