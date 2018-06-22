Ильинку в Москве закроют для автомобилей в выходные

В предстоящие выходные улица Ильинка в центре Москвы будет полностью перекрыта для движения транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, сообщили в мэрии Москвы.
В эти выходные свой праздник будут отмечать выпускники школ. Ожидается, что на прием в Государственный Кремлевский дворец по этому случаю съедутся около 6 тысяч молодых людей из разных регионов России.
Ранее сообщалось, что с 21 июня и до конца чемпионата мира по футболу на улице Ильинка расширили пешеходную зону за счет парковочных мест на проезжей части из-за увеличения числа пешеходов, включая болельщиков и туристов, в связи с открытием в четверг на Красной площади парка футбола FIFA 2018.
Напомним, что в результате ДТП с участием таксиста, который, по предварительным данным, заснул за рулем, пострадали 8 человек. Виновник ДТП задержан.
Ранее сообщалось, что с 21 июня и до конца чемпионата мира по футболу на улице Ильинка расширили пешеходную зону за счет парковочных мест на проезжей части из-за увеличения числа пешеходов, включая болельщиков и туристов, в связи с открытием в четверг на Красной площади парка футбола FIFA 2018.
Напомним, что в результате ДТП с участием таксиста, который, по предварительным данным, заснул за рулем, пострадали 8 человек. Виновник ДТП задержан.
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