Bloomberg оставил Украину без Крыма

Агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине.
Картой мира с нейтральным Крымом сотрудники Bloomberg проиллюстрировали статью о развивающихся странах, где скоро пройдут выборы. Украина на карте отмечена желтым цветом (как страна, где ожидаются выборы), а Россия — темно-серым (как страна, где выборы уже прошли). Крым же окрашен на карте в светло-серый.
На карту Bloomberg уже отреагировали в Киеве. Так, по данным украинских СМИ, министерство информационной политики решило направить в агентство письмо.
Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киевские власти до сих пор не признают полуостров российской территорией, однако в Москве не раз подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма решен окончательно.
На карту Bloomberg уже отреагировали в Киеве. Так, по данным украинских СМИ, министерство информационной политики решило направить в агентство письмо.
Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n— Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.
Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киевские власти до сих пор не признают полуостров российской территорией, однако в Москве не раз подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма решен окончательно.
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