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    Bloomberg оставил Украину без Крыма

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    • Фото: @business / twitter.com
    Bloomberg оставил Украину без Крыма

    Bloomberg оставил Украину без Крыма

    Bloomberg оставил Украину без Крыма
  • Фото: @business / twitter.com

    • Агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине.

    Картой мира с нейтральным Крымом сотрудники Bloomberg проиллюстрировали статью о развивающихся странах, где скоро пройдут выборы. Украина на карте отмечена желтым цветом (как страна, где ожидаются выборы), а Россия — темно-серым (как страна, где выборы уже прошли). Крым же окрашен на карте в светло-серый.

    На карту Bloomberg уже отреагировали в Киеве. Так, по данным украинских СМИ, министерство информационной политики решило направить в агентство письмо.



    Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Киевские власти до сих пор не признают полуостров российской территорией, однако в Москве не раз подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма решен окончательно.

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