Источник: пилот разбившегося в ХМАО вертолета погиб

На борту вертолета
Ми-2, упавшего в болоте в Югре, был один человек, он не выжил.
Спасатели обнаружили среди обломков разбившегося в Югре вертолета Ми-2 тело пилота. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Источник: «Спасатели добрались до места жесткой посадки вертолета. На борту был один пилот, он погиб».
Ранее сообщалось, что спасатели с воздуха обнаружили сильно поврежденный упавший вертолет в районе дороги Лангепас — Богачи. По предварительным данным, вертолет совершал облет нефтепровода.
Источник: «Спасатели добрались до места жесткой посадки вертолета. На борту был один пилот, он погиб».
Ранее сообщалось, что спасатели с воздуха обнаружили сильно поврежденный упавший вертолет в районе дороги Лангепас — Богачи. По предварительным данным, вертолет совершал облет нефтепровода.
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