    Болельщик из США попал в психбольницу в Петербурге

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    Болельщик из США попал в психбольницу в Петербурге

    Болельщик из США попал в психбольницу в Петербурге

    Петербургским полицейским и врачам пришлось применить силу к неадекватному болельщику из США.

    Стражей порядка и сотрудников скорой вызвали в одну из петербургских гостиниц, где, как сообщалось, находится агрессивный человек. 39-летний гражданин США находился в состоянии сильного возбуждения и неадекватно реагировал на вопросы.

    В результате было принято решение госпитализировать американца, приехавшего на чемпионат мира. Полицейские вместе с медиками в присутствии отца больного применили к неадекватному болельщику силу и доставили его в психиатрическую больницу, сообщает «Интерфакс».

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