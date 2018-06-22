Болельщик из США попал в психбольницу в Петербурге

Петербургским полицейским и врачам пришлось применить силу к неадекватному болельщику из США.
Стражей порядка и сотрудников скорой вызвали в одну из петербургских гостиниц, где, как сообщалось, находится агрессивный человек. 39-летний гражданин США находился в состоянии сильного возбуждения и неадекватно реагировал на вопросы.
В результате было принято решение госпитализировать американца, приехавшего на чемпионат мира. Полицейские вместе с медиками в присутствии отца больного применили к неадекватному болельщику силу и доставили его в психиатрическую больницу, сообщает «Интерфакс».
В результате было принято решение госпитализировать американца, приехавшего на чемпионат мира. Полицейские вместе с медиками в присутствии отца больного применили к неадекватному болельщику силу и доставили его в психиатрическую больницу, сообщает «Интерфакс».
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