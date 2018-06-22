Загадочная встреча: петербургский музей Ахматовой обновил экспозицию уникальным сборником стихов

Петербург широко отмечает день рождения Анны Ахматовой. Вспоминать стихи великой поэтессы будут в арт-кафе «Бродячая собака», где рождалась ее слава, и в Фонтанном доме, где она встречалась с загадочным поклонником своего творчества.

23 июня город на Неве начнет отмечать день рождения Анны Ахматовой. Основные события, конечно, развернуться в литературном музее «Фонтанный дом», который в эти дни стал культовым. Также вспоминать поэтессу будут на пешеходных экскурсиях и поэтических встречах.



Любителям поэзии любовную лирику Ахматовой разрешили писать на каменном заборе сада Фонтанного дома. К очередному дню рождения появились десятки строчек. Здесь в жизни поэтессы были переломные моменты и загадочные встречи. Одна из них проходила сразу после войны с человеком, которого можно назвать одним из ее преданных поклонников.



В поэме «Без героя» этот визитер появился в образе гостя из будущего. Поэтесса встречалась в 1945 году с Исайей Берлиным — сотрудником британского посольства. Эмигрант был влюблен в творчество Ахматовой и во время работы в СССР приезжал в Ленинград для встречи с ней.



Все подробности несколько лет исследовала и потом изложила в книге научный сотрудник литературно-мемориального музея Анны Ахматовой Татьяна Позднякова.



Татьяна Позднякова, научный сотрудник литературно-мемориального музея Анны Ахматовой: «На самом деле, всё происходило в Фонтанном доме. Хотя Берлин пишет о встрече, которая длилась одну ночь. На самом деле, было как минимум пять встреч».



Берлин имел конкретную цель — изучить настроение интеллигенции Москвы и Ленинграда и заодно воплотить детскую мечту — увидеть богиню Серебряного века.



История встреч Ахматовой с сотрудником британского посольства теперь включена в экскурсию, и на постоянной экспозиции можно увидеть сборник стихов с автографом Ахматовой Берлину, который побывал в Лондоне и вернулся в Фонтанный дом.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков расскажет, как будут вспоминать богиню Серебряного века в Петербурге.