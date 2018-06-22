Петербургские инженеры изобрели антивзрывные окна

В Петербурге предложили распахнуть окно в безопасность. Представители специального научного института, производители профилей и фурнитуры, эксперты строительной отрасли и сотрудники МЧС обсудили перспективы установки в жилых домах легкосбрасываемых оконных конструкций.

Их предлагается устанавливать в помещениях с газовыми приборами. То есть в большинстве случаев в кухнях. По мнению участников круглого стола, (и это подтверждается результатами испытаний) отбрасываемые в случае взрыва окна помогут уменьшить разрушительное воздействие на более важные несущие конструкции.



Применяемые сейчас стандартные стеклопакеты настолько прочные, что вылетают вместе со стенами, в которые вмонтированы, и разрушения уже приобретают критический характер.



Легкосбрасываемые конструкции петербургских разработчиков уже запатентованы и сертифицированы. Однако действующие нормы обязывают устанавливать такие окна только в производственных помещениях. Для того чтобы сделать их использование обязательным в жилых зданиях, требуется внести изменения в несколько строительных правил.