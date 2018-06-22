    На Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве. Гребенщиков, Украина, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве

    На Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве

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    На Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве

    На Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве

    На Бориса Гребенщикова напали во время концерта в Киеве

      Нападение на БГ произошло во время уличного концерта на Пейзажной аллее в центре Киева.

      Агрессивно настроенный мужчина выскочил на сцену во время исполнения Борисом Гребенщиковым одной из песен. Мужчина попытался избить артиста, называя его «рашистом». В руках нападавший держал плакат с оскорблениями.

      Неизвестного скрутили и увели под аплодисменты других зрителей. Стул, на котором сидел рок-музыкант, подняли. А сам БГ пожелал нападавшему здоровья.

      Борис Гребенщиков: «Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог бы почувствовать себя получше».

      Как сообщает портал Украина.Ru, лидер «Аквариума» прибыл в Киев сегодня, у него намечено несколько концертов. По традиции музыкант решил спеть на улице для всех желающих бесплатно.

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