Новые матчи и прогнозы: в Калининграде и Волгограде встречаются команды групп E и D

Сегодня на полях
ЧМ-2018 пройдут матчи команд групп E и D.
Вечером на стадионе «Калининград» будут играть сборные Сербии и Швейцарии. Букмекеры верят в победу команды из Восточной Европы, она сейчас занимает лидирующие позиции в группе. На «Волгоград Арене» сразятся нигерийцы и исландцы. Матч важный, они может определить того, кто выйдет из группы. В городе уже собрались фанаты. Они пытаются помочь своей команде кто чем может, некоторые даже экзотическими обрядами.
Все иностранные болельщики в один голос говорят о гостеприимстве россиян и готовности помочь. Показательна история одного из нигерийских журналистов. По пути из аэропорта в отель он потерял сумку со всеми вещами и уже распрощался с ней, но багаж нашли, а полиция разыскала корреспондента и вернула ему потерю.
Ннамди Обания, журналист из Нигерии: «Я уже потерял надежду найти пропавшую сумку. Был расстроен, записывал все на телефон, потому что моя камера, мой микрофон — все было там. Я переживал, как много времени займет обработка всего материала в таком виде. И тут раздался звонок из полиции, мне сказали, что они нашли ее. Я ничего этого не делал — они позвонили сами! Я был поражен!»
В Санкт-Петербурге встречаются команды Бразилии и Коста-Рики. Если верить эрмитажному коту Ахиллу, победит все-таки Бразилия. Мышелов-оракул на этом турнире еще ни разу не ошибался, на удивление точно предсказав результаты игр России и итоги матча Иран — Марокко. А вот прогноз на результаты встречи в Петербурге сначала вообще давать не хотел и только со второго захода все же выбрал бразильскую миску.
Сомнения кота понять модно, ведь предсказание результатов матчей на этом чемпионате — дело неблагодарное. Взять хоть вчерашнюю игру Аргентины и Хорватии. Предугадать такой результат не мог никто. Аргентинцы потерпели разгромное поражение и теперь могут и вовсе не выйти из группы.
Эмоции, которые испытывали аргентинские болельщики, лучше всего можно понять по реакции Диего Марадоны. Легендарный футболист целовал майку с номером Лионеля Месси, главной надежды команды, но с каждым пропущенным голом мрачнел и в конце игры не смог сдержать слез.
Все иностранные болельщики в один голос говорят о гостеприимстве россиян и готовности помочь. Показательна история одного из нигерийских журналистов. По пути из аэропорта в отель он потерял сумку со всеми вещами и уже распрощался с ней, но багаж нашли, а полиция разыскала корреспондента и вернула ему потерю.
Ннамди Обания, журналист из Нигерии: «Я уже потерял надежду найти пропавшую сумку. Был расстроен, записывал все на телефон, потому что моя камера, мой микрофон — все было там. Я переживал, как много времени займет обработка всего материала в таком виде. И тут раздался звонок из полиции, мне сказали, что они нашли ее. Я ничего этого не делал — они позвонили сами! Я был поражен!»
В Санкт-Петербурге встречаются команды Бразилии и Коста-Рики. Если верить эрмитажному коту Ахиллу, победит все-таки Бразилия. Мышелов-оракул на этом турнире еще ни разу не ошибался, на удивление точно предсказав результаты игр России и итоги матча Иран — Марокко. А вот прогноз на результаты встречи в Петербурге сначала вообще давать не хотел и только со второго захода все же выбрал бразильскую миску.
Сомнения кота понять модно, ведь предсказание результатов матчей на этом чемпионате — дело неблагодарное. Взять хоть вчерашнюю игру Аргентины и Хорватии. Предугадать такой результат не мог никто. Аргентинцы потерпели разгромное поражение и теперь могут и вовсе не выйти из группы.
Эмоции, которые испытывали аргентинские болельщики, лучше всего можно понять по реакции Диего Марадоны. Легендарный футболист целовал майку с номером Лионеля Месси, главной надежды команды, но с каждым пропущенным голом мрачнел и в конце игры не смог сдержать слез.
Комментарии