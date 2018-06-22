Гройсман озвучил украинскую национальную идею

Председатель украинского правительства Владимир Гройсман сформулировал национальную идею страны.
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В рамках проходящего в Киеве ежегодного молодежного форума образовательных программ он заявил, что национальная идея Украины заключается в создании сильного, многонационального и мультикультурного государства.
Владимир Гройсман, председатель Правительства Украины: «Я глубоко уверен в том, что наша национальная идея в единственном: построить сильное, многонациональное, мультикультурное украинское государство. Все! И это должно стать нашей национальной идеей».
По словам Гройсмана, вопрос национальной идеи является темой широкой дискуссии, передает «Интерфакс». Пока украинский премьер формулирует национальную идею, Украинский народный трибунал (УНТ) признал его и бывшего главу украинского кабмина Арсения Яценюка, нынешнего президента страны Петра Порошенко и других представителей нынешней администрации виновными в военных преступлениях в Донбассе и заочно приговорил их к пожизненному заключению.
Владимир Гройсман, председатель Правительства Украины: «Я глубоко уверен в том, что наша национальная идея в единственном: построить сильное, многонациональное, мультикультурное украинское государство. Все! И это должно стать нашей национальной идеей».
По словам Гройсмана, вопрос национальной идеи является темой широкой дискуссии, передает «Интерфакс». Пока украинский премьер формулирует национальную идею, Украинский народный трибунал (УНТ) признал его и бывшего главу украинского кабмина Арсения Яценюка, нынешнего президента страны Петра Порошенко и других представителей нынешней администрации виновными в военных преступлениях в Донбассе и заочно приговорил их к пожизненному заключению.
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