Правительство предложило ввести акцизы на кальянные смеси

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает введение налоговых ставок на смеси для кальянов.
Законопроект, который кабмин внес сегодня в нижнюю палату российского парламента, предусматривает введение акциза на кальянную смесь в размере 457 рублей за 1 килограмм. Акциз планируется повышать ежегодно, передает RNS.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 г. к подакцизным товарам кальянной смеси, установив ставку акциза на кальянную смесь за 1 кг в размере 457 руб. в 2019 году, 476 руб. — 2020 году, 495 руб. — 2021 году».
Уточняется, что под кальянной смесью следует понимать «многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленную из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов, при выполнении условия, что массовая доля не растворимых в воде компонентов не превышает 20% массы смеси».
Кроме того, законопроектом предусматривается повышение налоговых ставок на сигареты и другие табачные изделия на 10–20% по сравнению с нынешними акцизами, передает ТАСС. Напомним, с инициативой ежегодно повышать налоговые ставки на табак выступил ранее Минздрав.
В кабмине рассчитывают, что в 2019 году акцизы на сигареты и папиросы должны составлять 1890 рублей за 1000 штук плюс 14,5% расчетной стоимости исходя из розничной цены. Акцизы на табак планируется увеличить с 5280 до 5808 рублей за 1 килограмм. Схожими темпами должны вырасти акцизы на сигары, трубочный табак, электронные сигареты и другую продукцию табачной промышленности.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Кодекса, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 г. к подакцизным товарам кальянной смеси, установив ставку акциза на кальянную смесь за 1 кг в размере 457 руб. в 2019 году, 476 руб. — 2020 году, 495 руб. — 2021 году».
Уточняется, что под кальянной смесью следует понимать «многокомпонентную смесь, предназначенную для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленную из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов, при выполнении условия, что массовая доля не растворимых в воде компонентов не превышает 20% массы смеси».
Кроме того, законопроектом предусматривается повышение налоговых ставок на сигареты и другие табачные изделия на 10–20% по сравнению с нынешними акцизами, передает ТАСС. Напомним, с инициативой ежегодно повышать налоговые ставки на табак выступил ранее Минздрав.
В кабмине рассчитывают, что в 2019 году акцизы на сигареты и папиросы должны составлять 1890 рублей за 1000 штук плюс 14,5% расчетной стоимости исходя из розничной цены. Акцизы на табак планируется увеличить с 5280 до 5808 рублей за 1 килограмм. Схожими темпами должны вырасти акцизы на сигары, трубочный табак, электронные сигареты и другую продукцию табачной промышленности.
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