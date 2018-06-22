    YouTube вводит платную подписку на топовые каналы

    3 комментария

    YouTube вводит платную подписку на топовые каналы

    YouTube вводит платную подписку на топовые каналы

    Видеохостинг YouTube намерен ввести функцию Channel Memberships, которая позволит оформить платную подписку на каналы с количеством подписчиков более 100 тысяч.

    В официальном блоге YouTube сообщается, что платная подписка на самые популярные каналы видеохостинга уже активирована для ряда пользователей.

    Из сообщения YouTube: «Новая бизнес-модель имеет успех у ряда пользователей. Поэтому мы расширим действие функции Channel Memberships на каналы с более чем 100 тыс. подписчиков».

    Подписка будет стоить 4,99 долларов в месяц. В качестве бонуса подписчики получат доступ к дополнительному контенту популярный каналов YouTube, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору смайликов Emoji.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru