YouTube вводит платную подписку на топовые каналы

Видеохостинг YouTube намерен ввести функцию Channel Memberships, которая позволит оформить платную подписку на каналы с количеством подписчиков более 100 тысяч.
В официальном блоге YouTube сообщается, что платная подписка на самые популярные каналы видеохостинга уже активирована для ряда пользователей.
Из сообщения YouTube: «Новая бизнес-модель имеет успех у ряда пользователей. Поэтому мы расширим действие функции Channel Memberships на каналы с более чем 100 тыс. подписчиков».
Подписка будет стоить 4,99 долларов в месяц. В качестве бонуса подписчики получат доступ к дополнительному контенту популярный каналов YouTube, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору смайликов Emoji.
Из сообщения YouTube: «Новая бизнес-модель имеет успех у ряда пользователей. Поэтому мы расширим действие функции Channel Memberships на каналы с более чем 100 тыс. подписчиков».
Подписка будет стоить 4,99 долларов в месяц. В качестве бонуса подписчики получат доступ к дополнительному контенту популярный каналов YouTube, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору смайликов Emoji.
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