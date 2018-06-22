    ВЦИОМ: россияне поверили в победу сборной на ЧМ-2018

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    ВЦИОМ: россияне поверили в победу сборной на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    ВЦИОМ: россияне поверили в победу сборной на ЧМ-2018

    ВЦИОМ: россияне поверили в победу сборной на <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: ТАСС

    • Удачная игра российских футболистов заставила россиян поверить в успех сборной на чемпионате мира, выяснили социологи.

    Как показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), теперь каждый четвертый россиянин (25%) считает, что подопечные Станислава Черчесова дойдут до четвертьфинала чемпионата мира. При этом до начала турнира такой ответ давали только 14% опрошенных.

    Еще 16% респондентов ждут от сборной выхода в полуфинал (против 11% до начала мундиаля), 9% считают, что российским футболистом по силам дойти до финала (ранее — 6%). А в то, что сборная России выиграет чемпионат мира, верят 14% опрошенных (ранее — 11%). Доля тех, кто считает, что сборная России завершит выступление на ЧМ-2018 в 1/8 финала, уменьшилась с 20% до 17%.

    Также среди фаворитов россияне называют сборные Бразилии и Германии. В победу команд этих стран верят 10% и 8% соответственно.

    Напомним, россияне стартовали на домашнем чемпионате мира с двух побед — сначала дружина Черчесова разгромила Саудовскую Аравию (5:0), а потом переиграла Египет (3:1). Благодаря этим победам сборная России впервые в своей истории обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира.

    В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Уругвая, которая также гарантировала себе участие в плей-офф. Матч пройдет 25 июня в Самаре. А в 1/8 финала российской команде будет противостоять Испания, Португалия или Иран.

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