Инспекторы приехали с проверкой к библиотекарю, живущему со львом

Какая она, львиная доля, решили выяснить казанские ветеринары и зоозащитники. Сегодня они пришли с проверкой к хозяину хищного питомца. И посмотрели как содержится экзотический питомец в домашних условиях.

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Казань

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Поводом послужило нашумевшее видео: маленький хищник путешествовал по городу на пассажирском сидении внедорожника. Многие тогда возмутились, посчитав, что животное нуждается в помощи. Но, как убедились инспекторы, встреча этого человека и льва произошла под счастливой звездой.



Кадры, снятые на одной из казанских улиц и опубликованные в Интернете, у одних пользователей вызвали умиление, у других — шок. На переднем сидении внедорожника как ни в чем не бывало расположился лев. Молодой, конечно, но все же хищник. В ходе короткого диалога на светофоре автор ролика успевает выяснить у водителя, что его экзотический пассажир живет с ним в квартире.



Заподозрив, что львенка могут содержать незаконно, зоозащитники обратились в управление по охране животного мира. Руководитель контрольного ведомства решил лично выехать на проверку. Он установил адрес владельца льва и наведался к тому домой.



Проверив документы на хищника и убедившись в том, что с ним обращаются хорошо, инспектор сообщил, что всего этого недостаточно. Для содержания дикого зверя необходимо специальное разрешение. И пригласил хозяина льва к себе в кабинет.



Выяснилось, что Наири Чнаваян — обычный библиотекарь и с хищниками дела никогда прежде не имел. Марго попала к нему случайно. Он узнал о львице, которую прежний владелец держал в тесной клетке, и вызвался спасти ее. Как только выкупил, сразу отнес к ветеринару. Рентген показал многочисленные переломы. По всей видимости, животное избивали. Подробнее — в репортаже НТВ.