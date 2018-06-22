Спасатели освободили застрявшую в дачном заборе сибирскую косулю

В Якутске сотрудники МЧС спасли сибирскую косулю. Дикое животное застряло в дачном заборе, когда убегало от собак.

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МЧС

Якутия

Зверь был напуган и не подпускал к себе людей, но местные спасатели придумали способ, который позволил вызволить пленника.



Сотрудники МЧС решили разобрать доски ограждения. Они аккуратно освободили натерпевшуюся страха косулю, погрузили ее в автомобиль и подвезли до леса.