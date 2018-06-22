В Махачкале ищут стрелка, убившего в массовой драке человека: видео

Поиски стрелка, который открыл огонь на оживленной улице и убил человека, ведутся в Махачкале. Полицейским уже известно имя вероятного преступника, это — Айдемир Хыдырбеков. Установить личность стражам порядка помогли камеры наблюдения.

Что именно стояло у истоков конфликта, сейчас выясняют полицейские, но очевидно, что разобраться во всех деталях им поможет запись с видеокамеры. Пусть видео и не самого лучшего качества, зато на нем можно разглядеть как все случилось.



В кадре появляется мужчина, судя по всему, он наносит кому-то удары, после подбегают двое, затем еще несколько человек. И вот на оживленной улице происходит уже серьезная потасовка. В центре кадра два, пожалуй, самых принципиальных оппонента. В руке у одного из них пистолет. Сначала они сталкиваются лбами, затем вооруженный человек открывает огонь.



После человек с оружием покидает место преступления, свидетели ЧП пытаются привести в чувства раненого. А когда все же понимают, что без помощи медиков не обойтись, поднимают пострадавшего с тротуара, укладывают в машину и отправляются в ближайшую больницу. Мужчину пытались вернуться к жизни, однако повреждения оказались фатальными. Он скончался.



Теперь же правоохранители разыскивают вероятного убийцу. Согласно предварительным данным, это Айдемир Хыдырбеков. Его фотографию уже разослали полицейским по всему городу, в эти минуты ведутся поиски. Стражи порядка выясняют прошлое Хыдырбекова, а также пытаются понять причину по которой случился конфликт.