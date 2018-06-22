    Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза РФ

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    Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза РФ

    Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза РФ

    Президент РФ подписал указ о назначении секретаря Совета Безопасности.

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Патрушева секретарем Совета Безопасности РФ, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Напомним, Патрушев занимает этот пост с 2008 года.

    Другим указом переназначены заместители секретаря Совбеза: Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов и Олег Храмов. Первым заместителем останется Юрий Аверьянов. Указ вступает в силу со дня подписания президентом.

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