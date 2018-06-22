Перуанцы в Екатеринбурге устроили карнавал с плясками и барабанным боем

Уральская столица пережила нашествие перуанцев и французов. Приехавшие на
ЧМ-2018 гости из Южной Америки устроили в Екатеринбурге настоящий карнавал с национальными песнями, плясками и барабанами. Французы оказались сдержаннее, зато принесли с собой на игру национальный символ.
Сочинские пляжи готовятся принять полчища тевтонцев. На субботнюю встречу Германия — Швеция уже съезжаются болельщики. Организаторы обещают, что их, помимо матча, ждет богатая культурная программа с викторинами, конкурсами и, конечно, трансляциями.
Почитатели шведской сборной разместили в фан-зоне шатер, в котором есть особо ценный экспонат — футболка с автографами игроков сборной. Там же можно сделать патриотичный маникюр и грим. Не устояли даже мужчины.
Петербург продолжает праздновать успех сборной России, которая впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. В Северной столице появилось граффити с изображением тренера россиян Станислава Черчесова и надписью «Ты просто космос, Стас!»
В городе на Неве эрмитажный кот-предсказатель Ахилл выдал свой прогноз на сегодняшний матч Бразилия — Коста-Рика. Поначалу животное долго смущалось, сомневалось, обнюхивало миски и хотело вообще отказаться от лакомства.
Журналисты уже трактовали это как указание на ничью, но в этот самый момент пушистый прорицатель уверенно подошел к миске с флажком Бразилии и начал уплетать угощение за обе щеки.
Почитатели шведской сборной разместили в фан-зоне шатер, в котором есть особо ценный экспонат — футболка с автографами игроков сборной. Там же можно сделать патриотичный маникюр и грим. Не устояли даже мужчины.
Петербург продолжает праздновать успех сборной России, которая впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. В Северной столице появилось граффити с изображением тренера россиян Станислава Черчесова и надписью «Ты просто космос, Стас!»
В городе на Неве эрмитажный кот-предсказатель Ахилл выдал свой прогноз на сегодняшний матч Бразилия — Коста-Рика. Поначалу животное долго смущалось, сомневалось, обнюхивало миски и хотело вообще отказаться от лакомства.
Журналисты уже трактовали это как указание на ничью, но в этот самый момент пушистый прорицатель уверенно подошел к миске с флажком Бразилии и начал уплетать угощение за обе щеки.
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