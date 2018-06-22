СМИ узнали о планах ЦБ отрегулировать переводы на карту по номеру телефона

Центробанк хочет обязать банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по номеру телефона. Дело в том, что поступление денег на счет с незнакомого номера может обернуться судом.
Сейчас технологии дошли до того, что перевести деньги с карты на карту можно, зная лишь сотовый номер адресата. Но в ЦБ посчитали, что этот процесс нужно отрегулировать. Регулятор хочет обязать банки запрашивать у клиентов согласие на зачисление ему денег по номеру телефона.
Юристы, опрошенные РБК, отмечают, такие переводы иногда становятся причиной для судебных разбирательств, например, если деньги ушли не туда по ошибке и их нужно вернуть обратно. Кроме того, такие переводы могут бросить тень на чиновников, посеяв подозрения во взятке. Как отмечают эксперты, самым простым способом запросить согласие станет СМС-рассылка.
Юристы, опрошенные РБК, отмечают, такие переводы иногда становятся причиной для судебных разбирательств, например, если деньги ушли не туда по ошибке и их нужно вернуть обратно. Кроме того, такие переводы могут бросить тень на чиновников, посеяв подозрения во взятке. Как отмечают эксперты, самым простым способом запросить согласие станет СМС-рассылка.
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