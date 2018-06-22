    СМИ узнали о планах ЦБ отрегулировать переводы на карту по номеру телефона. Центробанк, банки, банковские карты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали о планах ЦБ отрегулировать переводы на карту по номеру телефона

    СМИ узнали о планах ЦБ отрегулировать переводы на карту по номеру телефона

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    СМИ узнали о планах ЦБ отрегулировать переводы на карту по номеру телефона

    СМИ узнали о планах ЦБ отрегулировать переводы на карту по номеру телефона

      Центробанк хочет обязать банки спрашивать согласие клиентов на перевод денег по номеру телефона. Дело в том, что поступление денег на счет с незнакомого номера может обернуться судом.

      Сейчас технологии дошли до того, что перевести деньги с карты на карту можно, зная лишь сотовый номер адресата. Но в ЦБ посчитали, что этот процесс нужно отрегулировать. Регулятор хочет обязать банки запрашивать у клиентов согласие на зачисление ему денег по номеру телефона.

      Юристы, опрошенные РБК, отмечают, такие переводы иногда становятся причиной для судебных разбирательств, например, если деньги ушли не туда по ошибке и их нужно вернуть обратно. Кроме того, такие переводы могут бросить тень на чиновников, посеяв подозрения во взятке. Как отмечают эксперты, самым простым способом запросить согласие станет СМС-рассылка.

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