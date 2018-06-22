В сирийской Месрабе восстанавливают разоренную боевиками молочную ферму

Освобожденные от боевиков районы Сирии возвращаются к мирной жизни. В одном из них заработала молочная ферма, которая некогда была большим и успешным предприятием, а во время войны была разрушена боевиками. Почти всех животных террористы уничтожили. Теперь приходится восстанавливать не только сами загоны, но и поголовье скота. Объем продукции фермы пока небольшой — всего 2–3 тонны молока в день, но планы грандиозные.

Немногое осталось от загонов фермы, где до войны насчитывалось более 1200 коров. Большую часть из них боевики вырезали, удалось сбежать лишь одной корове из 20. Страшные кадры, снятые на обычный телефон, запечатлели весь ужас, царивший сразу после рейда террористов на процветавшую до войны молочную ферму. Все коровы молочной породы были безжалостно зарезаны. Часть мяса боевики унесли с собой, но большинство туш они оставили гнить в загонах.



Работники фермы после освобождения Месрабы смогли найти во дворах лишь чуть больше 50 обезумевших от страха животных, быстро восстановили один из загонов и привели поголовье сюда. Коровы поначалу от пережитого даже отказывались от еды.



Аднан аль-Ахам, директор фермы: «Эти коровы до войны давали много молока. И вот представьте, из всего стада осталось около 50 животных. И молока в первое время они не давали совсем, они были очень напуганы. Лишь сейчас, спустя несколько месяцев после освобождения Восточной Гуты мы смогли приступить к их дойке. И молока они дают много».



Все рабочие сейчас распределили обязанности — кто-то ухаживает за коровами, кто-то кормит их, кто-то доит с помощью специального агрегата, кто-то ремонтирует загоны. А часть рабочих восстанавливает жилой домик для персонала. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлева.