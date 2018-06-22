Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России у стен Кремля почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.
Традиционная церемония прошла в Александровском саду в 77-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР. Вместе с главой государства к Вечному огню пришли Дмитрий Медведев и члены правительства, руководство администрации президента, а также депутаты и сенаторы, руководство Вооруженных сил и представители основных конфессий, члены ветеранских организаций и кадеты.
Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации», а Владимир Путин расправил ленту и склонил голову в память о жертвах Великой Отечественной. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии. Также глава государства возложил цветы на аллее городов-героев.
Церемония продолжилась маршем военнослужащих, представляющих три вида войск — Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отметим, что сегодня, в День памяти и скорби, акции проходят по всей России и более чем в 80 странах мира. В Москве главным событием станет мемориальная акция на Поклонной горе. Там назовут всех красноармейцев, чьи имена поисковым отрядам удалось вычеркнуть из списка пропавших без вести. А ночью сотни жителей столицы и гостей города пришли к Музею Победы и на Крымскую набережную, чтобы зажечь памятные свечи и лампады.
Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации», а Владимир Путин расправил ленту и склонил голову в память о жертвах Великой Отечественной. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии. Также глава государства возложил цветы на аллее городов-героев.
Церемония продолжилась маршем военнослужащих, представляющих три вида войск — Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отметим, что сегодня, в День памяти и скорби, акции проходят по всей России и более чем в 80 странах мира. В Москве главным событием станет мемориальная акция на Поклонной горе. Там назовут всех красноармейцев, чьи имена поисковым отрядам удалось вычеркнуть из списка пропавших без вести. А ночью сотни жителей столицы и гостей города пришли к Музею Победы и на Крымскую набережную, чтобы зажечь памятные свечи и лампады.
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