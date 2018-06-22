В Киеве пообещали «вылечить» приговоривший Порошенко «народный трибунал»

Советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя решение «Украинского народного трибунала» в Луганске, который заочно приговорил к пожизненному заключению главу государства Петра Порошенко, заявил, что украинские силовики «всех вылечат».
Юрий Бирюков, комментируя вынесенный в Донбассе заочный приговор Петру Порошенко и еще семи нынешним и бывшим членам правительства Украины, заявил, что судей «Украинского народного трибунала» от «психоза» смогут вылечить вооруженные силы Украины.
Юрий Бирюков, советник президента Украины: «Если у кого-то на той территории какие-то осенние, весенние или летние обострения психоза и всего остального, то ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) всех вылечат».
Сегодня «Украинский народный трибунал» на заседании в Луганске признал украинского президента Петра Порошенко и еще семь человек виновными в военных преступлениях в Донбассе, приговорив их заочно к пожизненному лишению свободы. Также приговоры вынесены в отношении секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, главу МВД Украины Арсена Авакова, главу Минобороны Украины Степана Полторака, начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя Верховной рады Андрея Парубия.
Юрий Бирюков, советник президента Украины: «Если у кого-то на той территории какие-то осенние, весенние или летние обострения психоза и всего остального, то ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) всех вылечат».
Сегодня «Украинский народный трибунал» на заседании в Луганске признал украинского президента Петра Порошенко и еще семь человек виновными в военных преступлениях в Донбассе, приговорив их заочно к пожизненному лишению свободы. Также приговоры вынесены в отношении секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, главу МВД Украины Арсена Авакова, главу Минобороны Украины Степана Полторака, начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя Верховной рады Андрея Парубия.
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