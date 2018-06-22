    В Туле умер знаменитый летчик, управлявший самолетом одной рукой

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    • Фото: ponyrimuseum.ucoz.ru
    В Туле умер знаменитый летчик, управлявший самолетом одной рукой

    В Туле умер знаменитый летчик, управлявший самолетом одной рукой

    В Туле умер знаменитый летчик, управлявший самолетом одной рукой
  • Фото: ponyrimuseum.ucoz.ru

    • Скончался знаменитый летчик, ветеран Великой Отечественной войны Иван Леонов.

    О смерти Ивана Леонова сообщила накануне вечером пресс-служба правительства Тульской области.

    Пресс-служба правительства Тульской области: «На 96-м году ушел из жизни Герой России, ветеран Великой Отечественной войны, советский военный летчик, Почетный гражданин города-героя Тулы Иван Антонович Леонов».

    Леонов был единственным в мире боевым летчиком, который управлял самолетом одной рукой. Он потерял левую руку в результате ранения в 1943 году, но после выздоровления добился разрешения вернуться в авиацию. На счету Леонова было 55 боевых вылетов, 8 сбитых самолетов противника.

    Леонов прошел всю Великую Отечественную войну, был награжден множеством орденов и медалей, включая три ордена Красного Знамени и орден Отечественной войны. После войны он стал преподавателем. У Леонова и его супруги остались семеро детей: двое родных и пятеро приемных, родители которых погибли на войне.

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