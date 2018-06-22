В Самаре пьяная пенсионерка избила 5-летнюю девочку и сбросила ее с балкона

Правоохранители разбираются в обстоятельствах покушения на маленькую девочку. На нее подняла руку пьяная пожилая женщина, а когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, она сбросила его с
3-го этажа.
Как сообщается на сайте регионального управления СКР, этот инцидент произошел 21 июня примерно около 21:00 (20:00 по Москве) в Красноглинском районе Самары. 69-летняя женщина, будучи в сильном подпитии, нанесла 5-летней девочке несколько ударов по голове. Когда избитый ребенок вырвался на балкон и принялся звать на помощь, она перекинула девочку через перила и сбросила. При падении на землю маленькая пострадавшая получила множественные телесные повреждения, характер травм ведомство не уточняет.
По информации РИА Новости, скорую вызвали прохожие. В больнице ребенку сделали операцию, в настоящее время пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте. Сообщается, что 69-летняя горожанка не является родственницей покалеченной девочки, ребенка к ней привел дядя малышки.
По информации РИА Новости, скорую вызвали прохожие. В больнице ребенку сделали операцию, в настоящее время пациентка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте. Сообщается, что 69-летняя горожанка не является родственницей покалеченной девочки, ребенка к ней привел дядя малышки.
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