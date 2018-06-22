    Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

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    Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

    Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

    Днем в столице порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, возможны грозы.

    Столичное метеобюро выпустило предупреждение о сильном ветре в Москве сегодня днем.

    Из сообщения синоптиков: «С 12:00 до 19:00 в Москве и Троицком и Новомосковском административном округе ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше».

    Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в столице. Воздух в Москве впервые в этом году прогреется выше 30 градусов. Жителей и гостей столицы призывают быть осторожными, носить светлую одежду, избегать перегрева и пить больше воды.

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