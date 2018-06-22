    Экзотическая змея заползла в московскую квартиру и сбросила кожу

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    Экзотическая змея заползла в московскую квартиру и сбросила кожу

    Экзотическая змея заползла в московскую квартиру и сбросила кожу

    Сотрудники экстренных служб поймали змею в квартире на Волгоградском проспекте.

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    В городские службы обратилась женщина, которая живет в одной из квартир девятиэтажного дома. Хозяйка жилища рассказала, что нашла в своей ванной сброшенную змеей кожу.

    Сотрудники экстренных служб осмотрели квартиру и поймали белую змею. В результате инцидента никто не пострадал.

    Позднее же выяснилось, что в квартиру заполз экзотический для наших широт маисовый полоз. Цвет же змеи и красные глаза указывают на то, что это альбинос. Как сообщает агентство «Москва», неядовитая змея, по предварительным данным, приползла из соседней квартиры.

    Пресмыкающееся доставили в центр передержки диких животных. Теперь змею осмотрят ветеринары.

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