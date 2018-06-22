ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия российским политикам

ВЦИОМ отметил снижение уровня доверия граждан российским политикам и государственным институтам. Социологи связывают это с ростом цен на бензин.
Показатели доверия российским политикам в мае и июне снизились. Таковы данные опроса, опубликованные в пятницу Всероссийским центром изучения общественного мнения. Опрос был проведен среди совершеннолетних граждан РФ в мае и июне 2018 года.
Так, деятельность президента России Владимира Путина одобряют 72,1% респондентов, опрошенных в прошедшую неделю. Путин возглавляет рейтинг доверия политикам с показателем 42%.
Из сообщения ВЦИОМ: «В рейтинге доверия политикам по среднему за неделю с 11 по 17 июня показатель Владимира Путина составляет 42,0%. Вторая и третья позиция в списке также не меняются: показатель Сергея Шойгу, по последним данным, — 16,7%, Сергея Лаврова — 13,7%. Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский: около трети респондентов (30,3%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов».
Рейтинги одобрения Госдумы и Совета Федерации составили в мае 47,2% и 50,7% соответственно, что несколько выше показателей начала месяца. Оценка работы правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева составили 44,7% и 38,5% соответственно. Социологи также отмечают снижение показателей: в начале мая они составляли 49,8% и 44,7% соответственно.
По словам специалиста ВЦИОМ Михаила Мамонова, снижение показателей связано с традиционным ростом запросов к президенту после выборов, а также с ростом цен на бензин и обсуждением изменений в пенсионном законодательстве.
Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ: «Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего, правительства страны, было зафиксировано ВЦИОМ еще в конце мая-начале июня. Причина — рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию. Вторым фактором усиления критичности населения стало предложение об изменении пенсионного законодательства. Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно».
По словам специалиста, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности мер по контролю за ценами на бензин и от информационной политики по разъяснению пенсионных изменений: понимание гражданами ситуации приведет к успокоению общественного мнения и, как следствие, к обратной корректировке оценок.
Так, деятельность президента России Владимира Путина одобряют 72,1% респондентов, опрошенных в прошедшую неделю. Путин возглавляет рейтинг доверия политикам с показателем 42%.
Из сообщения ВЦИОМ: «В рейтинге доверия политикам по среднему за неделю с 11 по 17 июня показатель Владимира Путина составляет 42,0%. Вторая и третья позиция в списке также не меняются: показатель Сергея Шойгу, по последним данным, — 16,7%, Сергея Лаврова — 13,7%. Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский: около трети респондентов (30,3%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов».
Рейтинги одобрения Госдумы и Совета Федерации составили в мае 47,2% и 50,7% соответственно, что несколько выше показателей начала месяца. Оценка работы правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева составили 44,7% и 38,5% соответственно. Социологи также отмечают снижение показателей: в начале мая они составляли 49,8% и 44,7% соответственно.
По словам специалиста ВЦИОМ Михаила Мамонова, снижение показателей связано с традиционным ростом запросов к президенту после выборов, а также с ростом цен на бензин и обсуждением изменений в пенсионном законодательстве.
Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ: «Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего, правительства страны, было зафиксировано ВЦИОМ еще в конце мая-начале июня. Причина — рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию. Вторым фактором усиления критичности населения стало предложение об изменении пенсионного законодательства. Оно с настороженностью воспринято обществом, и это вполне естественно».
По словам специалиста, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности мер по контролю за ценами на бензин и от информационной политики по разъяснению пенсионных изменений: понимание гражданами ситуации приведет к успокоению общественного мнения и, как следствие, к обратной корректировке оценок.
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