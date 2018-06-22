«Роскосмос» откажется от части научных экспериментов на МКС

«Роскосмос» намерен отказаться от устаревших научных экспериментов на МКС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Россия больше не будет проводить на МКС часть научных экспериментов, так как они считаются устаревшими. О том, что на станции будет проведена ревизия эффективности научных экспериментов, сообщил РИА Новости глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»: «Я поставил задачу принять российский сегмент МКС в эксплуатацию. Иначе командовать экспериментами будут те, кто заинтересован не в результатах, а в вечном процессе… В целом мы откажемся от всех экспериментов, которые разрабатывались по десять лет и давно уже потеряли всякую актуальность. Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с Земли».
По словам Рогозина, это поможет сделать МКС «ступенью» для перехода к операциям в дальнем космосе. Глава «Роскосмоса» также уточнил, что приоритетность научных экспериментов будет определена точнее, когда появится администрация российского сегмента МКС.
Напомним, вскоре после назначения на пост главы «Роскосмоса» Рогозин анонсировал кадровые перестановки в корпорации. По его словам, они будут носить «точечный» характер. Сейчас же в корпорации идет аудиторская проверка.
Рогозин также сообщил, что корпорация планирует в ближайшее время прекратить производство ракет-носителей «Протон».
Дмитрий Рогозин: «Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных „Протонов“ и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на „Ангаре“».
Дмитрий Рогозин, генеральный директор «Роскосмоса»: «Я поставил задачу принять российский сегмент МКС в эксплуатацию. Иначе командовать экспериментами будут те, кто заинтересован не в результатах, а в вечном процессе… В целом мы откажемся от всех экспериментов, которые разрабатывались по десять лет и давно уже потеряли всякую актуальность. Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с Земли».
По словам Рогозина, это поможет сделать МКС «ступенью» для перехода к операциям в дальнем космосе. Глава «Роскосмоса» также уточнил, что приоритетность научных экспериментов будет определена точнее, когда появится администрация российского сегмента МКС.
Напомним, вскоре после назначения на пост главы «Роскосмоса» Рогозин анонсировал кадровые перестановки в корпорации. По его словам, они будут носить «точечный» характер. Сейчас же в корпорации идет аудиторская проверка.
Рогозин также сообщил, что корпорация планирует в ближайшее время прекратить производство ракет-носителей «Протон».
Дмитрий Рогозин: «Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных „Протонов“ и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на „Ангаре“».
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