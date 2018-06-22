В Британии ополчились на любителей заглядывать под юбки

В парламенте Соединенного Королевства жаркие дебаты вызвала одежда, точнее, то, что она скрывает. Тереза Мэй намерена на государственном уровне запретить апскёртинг (подглядывание под юбки). За пикантные фото хотели ввести наказание в виде 2 лет тюрьмы. Об этом премьер объявила на заседании в парламенте.

Тереза Мэй впервые ввела в политическое пространство страны такое простенькое и несвойственное этому премьер-министру слово, как юбка. Рядом с ним в специально выпущенном меморандуме использована столь грозная лексика, будто минимум объявляется война Франции — «правительство должно принять меры», «мы не будем это терпеть», «мы защитим права пострадавших». У Великобритании враг номер один сегодня — тот неудачник, который может заглянуть женщине под платье только обманом.



Джина Мартин, активист: «Он стоял у меня за спиной и дернул за подол. Я ничего не заметила. А его друг стоял с телефоном передо мной, как вдруг я увидела у него на экране снимок себя из-под юбки. Я вырвала у него телефон, подняла его вверх и как заору!»



На концерте в Гайд-парке 26-летняя Джина Мартин прошлым летом отказала молодому человеку в знакомстве. Он отомстил — снял ее с нижнего ракурса и разослал фотографию всем друзьям, стоящим вокруг.



Джина Мартин: «Фотография была ужасной! У меня не было никакого контроля над тем, как я выглядела на этом фото. На мне были утягивающие панталоны, и я чувствовала себя в них не очень уверенно, так как немного набрала в весе в то лето».



Как говорит Джина, ее расстроила и унизила собственная неготовность к такой публичности. Будь она во всеоружии, как Мэрилин Монро на вентиляционном люке, как все лебеди Чайковского и все теннисистки Уимблдона, может быть, жалобы от ее имени в парламент и не поступило бы. О судьбе этого документа и предложении сурово наказывать любителей заглядывать под юбки — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.